Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C.'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı - Son Dakika

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