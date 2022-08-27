Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı

27.08.2022 21:51
Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C.'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretlerinin Kalba Union tarafından ödeneceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı - Son Dakika
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