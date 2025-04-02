Galatasaray'da Değişiklikler: Muslera Yedek - Son Dakika
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Galatasaray'da Değişiklikler: Muslera Yedek

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın 11'inde 3 değişiklik yaptı; Muslera yedek kaldı.

02.04.2025 21:16
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk son maçın ilk 11'nde 3 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı takım Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile mücadele etti.

Okan Buruk, yedek kulübesine ise Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demribay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata'yı bekletti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde görev yapan Muslera, Frankowski ve Morata'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine kalede Günay Güvenç'e, sağ bekte Kaan Ayhan'a, orta sahada ise Mario Lemina'ya görev verdi.

Muslera, ilk kez bir derbide yedek

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde yedek bekledi.

Sarı-kırmızılı formayla sarı-lacivertlilere karşı 33 maçta mücadele eden Muslera, 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda da 26 gole engel olamayan tecrübeli kaleci, 15 müsabakada gole izin vermedi.

Fernando Muslera, 2011'de başlayan Galatasaray kariyerinde ilk kez kadroda yer aldığı bir Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde oturdu.

Günay, bu sezon 11. kez forma giydi

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, bu sezon 11. resmi maçına çıktı.

Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da ilk 11'de kaleyi koruyan Günay, Fenerbahçe derbisinde de kaledeki yerini aldı. Kupada 4. maçını oynayan Günay, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Süper Lig'de ise 1 maçta görev yaptı.

Galatasaray'ın ilk 11'inde 6 Türk

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya ilk 11'de 6 yerli oyuncuyla çıktı.

Okan Buruk, kritik Fenerbahçe derbisinde Türk oyuncular Günay, Kaan, Abdülkerim, Eren, Yunus ve Barış Alper'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Jakobs, 13 maç sonra kadroda

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, 13 maç aradan sonra kadroya alındı.

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında oynayan Senegalli sol bek, aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sonrasındaki 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyemedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Değişiklikler: Muslera Yedek - Son Dakika

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