Galatasaray'da derbide hedef 3 puan - Son Dakika

Zorlu fikstürden geçen Galatasaray, Avrupa mesaisinden sonra Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Beşiktaş derbisinden 3 puanla ayrılarak çıkış yakalamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde iyi bir durumda bulunmayan sarı-kırmızılılar, derbiden galip ayrılıp hem yukarılara çıkmak hem de kötü giden sezonda taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor.

Geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 0-0 ayrılarak avantajlı bir sonuç almıştı. Bu maçın ardından olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul'a gelemeyen sarı-kırmızılılar ilk idmanını İspanya'da yaptı daha sonra İzmir'e geçti. Aslan burada derbi hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, bugün İstanbul'a dönecek.

İç saha karnesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 beraberlik aldı. Cimbom 14 maçta 20 gol sevinci yaşarken, kalesinde 17 gole engel olamadı. Aslan son olarak sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi ve 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da derbisi öncesinde Arda Turan'ın sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Ömer Bayram ile Mustafa Muhammed, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin 30. haftasında deplasmandaki Gaziantep FK maçında görev alamayacak. - İSTANBUL