Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

27.03.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Juventus, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında alınan galibiyetlerin ardından futbolculara prim verileceğini duyurmuştu. Sarı-kırmızılı takım bu 3 maçı da kazanınca, futbolcuların beklediği prim günü geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolculara toplamda 4.5 milyon Euro prim dağıttı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, haftalar önce takım ile bir görüşme gerçekleştirerek Juventus, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında galibiyet alınması halinde prim verileceğini duyurmuştu. Bu 3 maçı da kazanan sarı-kırmızılı takımda futbolcuların beklediği gün nihayet geldi.

FUTBOLCULARA PRİMLERİ VERİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalınması nedeniyle kulübe giren 11.8 milyon Euro'nun bir kısmını futbolcularına ayıran sarı-kırmızılı yönetim, 3 maçta alınan galibiyetlerin ardından takımdaki tüm oyunculara toplamda 4.5 milyon Euro prim dağıttı.

DERBİ ÖNCESİ MORALLER ARTTI

Gelecek hafta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da bu ödeme ile birlikte moral ve motivasyon arttığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların ayrıca önümüzdeki günlerde UEFA'ya borçsuzluk kağıdını da göndermesi bekleniyor.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    hayirli olsun izleyenlere prim yokmu 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:54:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.