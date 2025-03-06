Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

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Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında iki oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Özellikle Cuesta ve Dries Mertens, beklentileri karşılayamayan performansları nedeniyle gözden çıkarılan isimler arasında yer alıyor. Cuesta, Kasımpaşa mücadelesinde yaptığı penaltıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Mertens ise yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle yeni sezonda takımda olmayacak.

06.03.2025 09:29
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Galatasaray, son dönemdeki görüntü sonrası yeni sezonun kadro planlaması adına da radikal kararlara imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, iki ismi gözden çıkarmış durumda.

Yeni sezonun kadro planlaması adına öncelikli olarak iki isim gözden çıkarıldı. Galatasaray, sezon sonunda bu iki oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

CUESTA VE MERTENS GİDİYOR

Galatasaray 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cuesta'yı kısa sürede gözden çıkardı. Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamadığı gibi, son Kasımpaşa mücadelesinde gereksiz bir penaltı yaptırıp 2 kritik puan kaybettiren Kolombiyalı savunmacı, iyi bir teklif gelmesi halinde yaz döneminde elden çıkarılacak.

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Normal şartlar altında geçen sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen ancak Galatasaray'ın ısrarı üzerine 1 yıl daha oynamayı kabul eden Dries Mertens, son haftalarda yaşadığı form düşüklüğüyle dikkat çekiyor.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLMEYECEK

Teknik heyette 37 yaşındaki oyuncunun belki önümüzdeki sezon da devam etmesi konusunda bir düşünce vardı ancak son maçlardaki görüntü bu fikri değiştirdi. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda Mertens'e yeni bir kontrat önermeyi planlamıyor. Belçikalı yıldız büyük ihtimalle önümüzdeki sezon eski takımı Napoli'nin antrenör kadrosuna katılacak.

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı
Galatasaray\'da iki ismin kalemi kırıldı

Dries Mertens, Galatasaray, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 240577:
    çocuk oyuncağı sanki 8milyon bonservis ver sonra gözden çıkat 15 0 Yanıtla
  • Kaan Yıldız:
    Mertens zaten sezon başı bırakıcaktı, Okan rica etti bu sezonda bizimle kal diye,yani sezon sonu zaten futbolu bırakıcak, nasıl haber yapıyosunuz.. 5 7 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Berkant kan Ayhan kerem demirbay efe akman bunları da yollayın 9 0 Yanıtla
  • Resul Bey:
    kaan Ayhan da az alkmaar da kırmızı görüp rezil etmişti bizi onu da gönderin 4 2 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    yazık günah bu kadar paraya 3 1 Yanıtla
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