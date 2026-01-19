Galatasaray\'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha

Galatasaray'da ayrılık ihtimali yeniden gündeme gelen Yusuf Demir için Süper Lig'den teklif gelmedi. Genç oyuncuya en sıcak ilginin 1. Lig ekiplerinden Amedspor'dan olduğu, Iğdır FK'nın da devrede bulunduğu konuşuluyor.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf Demir ile bir kez daha yolların ayrılacağı yönünde mesaj verdiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılarda gönderilecekler listesinde ilk sırada yer aldığı ifade edilen genç futbolcunun geleceği merak konusu oldu.
Yusuf Demir için Süper Lig'den şu ana kadar somut bir ilgi oluşmadığı aktarılırken, oyuncunun ayrılık kararına direnç gösterdiği kaydedildi. Galatasaray cephesinde ise ayrılık planının devam ettiği belirtiliyor.
Edinilen bilgilere göre Yusuf Demir'e şu ana kadarki en sıcak ilgi 1. Lig temsilcisi Amedspor'dan geldi. Iğdır FK'nın da genç oyuncu için devreye girdiği konuşuluyor.
