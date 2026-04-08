Galatasaray'da Kadro Değişiklikleri - Son Dakika
Galatasaray'da Kadro Değişiklikleri

08.04.2026 20:29
Galatasaray, Göztepe ile oynanan maçta kadrosunda önemli değişiklikler yaptı. Osimhen sakat, Abdülkerim cezalı.

SÜPER Lig'deki şampiyonluk yarışında tüm futbolseverlerin merakla beklediği 27'nci hafta erteleme maçında lider Galatasaray'da sakatlığı bulunan Osimhen ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı kadroda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Cezalı Abdülkerim yerine Boey forma giyerken, Trabzonspor maçında sağ bekte görev yapan Singo stopere çekildi. Sol bekte Jacobs'un yerine Eren'e forma veren Buruk, orta sahada Torreira yerine İlkay'ı tercih etti. Yunus, Lang ve Icardi'yi de yedek soyunduran Buruk, cezası biten Sane, Asprilla ve Sallai'yle maça başladı.

İlk 11'de büyük rotasyona giden Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığının ardından forma giyen ve performansı eleştirilen Icardi'nin yerine ileri uçta Barış Alper'e şans tanıdı. Barış, Abdülkerim ve Icardi'nin yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. Galatasaray'da İlkay Gündoğan 5 maçın ardından ilk 11'e dönerken, ara transferde alınan Asprilla da ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve İsmail Köybaşı'nın yanı sıra cezalı Bokele kadroda yer almadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov geçen hafta kazandıkları Gençlerbirliği maçının kadrosunda biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Bokele'nin yerine Taha'ya şans veren deneyimli çalıştırıcı, Antunes'in yerine Efkan'a, Jeferson'un yerine ise Juan'a şans tanıdı.

Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçın biletleri günler öncesinden tükenirken, müsabaka kapalı gişe oynandı. Her iki takım taraftarları da kendilerine ayrılan yerleri doldururken; atkılar ve flamalarla görsel şölen yaşandı. Galatasaray taraftarları efsane futbolcu Metin Oktay'ın pankartını, "Metin Oktay ruhuyla" mesajıyla açtı.

Göztepeliler kale arkasında ezeli rakipleri Karşıyaka'nın armasının da yer aldığı, yetimhanede büyüyen çocuklara sürdürülebilir destek modeli projesine dikkat çekmek için, "İki yaka tek yürek" pankartı açtı. Hem stadyum hem de stadyum çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Karşılaşma öncesinde Göztepe'nin Kadınlar Challenger Kupası'nı kazanan su topu takımı ile Süper Lig'e çıkan erkek hentbol takımı maç öncesi tribünleri selamladı.

Maç öncesi hayatını kaybeden A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Galatasaraylı futbolcular sahaya Lucescu için, "Seni unutmayacağız" pankartıyla çıktı.

Kaynak: DHA

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik, anlaşma bizim sunduğumuz 15 madde üzerinde yapıldı.
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik, anlaşma bizim sunduğumuz 15 madde üzerinde yapıldı.
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
