Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Son 13 maçta yalnızca 1 galibiyeti olan sarı-kırmızılıların en skorer ismi Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İYİ ÇALIŞMIŞTIK"

Gerçekten bilmiyorum. 10-15 gün gayet iyi çalıştık. Yoğun tempo yaptık. Maça iyi hazırlandık. Rakibin iyi kurarak çıktığını biliyorduk. Bunlara da çalıştık. Eğer iyi çıkarlarsa, oyunu iyi kurarlarsa ne yapacağımızı da iyi çalışmıştık. İkinci yarı bunu gayet iyi yaptık. Rakibi tuttuk. Çıkmasını istedik ve oyun kurmalarını engelledik ondan sonra.

"ÇOK FAZLA ÇALIŞIYORUZ AMA SAHAYA YANSITAMIYORUZ"

Baktığınız zaman 1-1 ile buradan ayrılıyoruz. İstediğimiz yerde değiliz. Çok üzgünüz. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. O kadar kötü bir noktadayız ki... Hepimiz bunun farkındayız. Herkes de bir özgüven eksikliği, moral bozukluğu var. Sahaya çıktığımızda istediklerimizi yapamıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz ama sahaya yansıtamıyoruz.

"NE ZAMAN GALİBİYET SERİSİNE BAŞLAYACAĞIZ BİLMİYORUM"

Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ne zaman galibiyetler serisine başlayacağımızı bilmiyorum gerçekten. Ancak, çalıştıkça belki bu şeyi düzelteceğiz.