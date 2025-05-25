Galatasaray\'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var

Süper Lig'de şampiyonluk sevincini yaşayan Galatasaray, bu zaferi taraftarıyla birlikte kutlamaya hazırlanıypr. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ÇIKIN ÇIKIN GELİN'

Tüm taraftarları kutlama yapılacak alana davet eden Ece Bora, "Dün başladık aslında. Özellikle maç seyredimi sırasında çok ciddi bir kalabalık vardı. Dünkü kalabalığın da etkisiyle bugün 10-10.30 sırasında insanlar gelmeye başladı büyük bir coşkuyla. Biz Galatasaraylılar şampiyonluğa doymuyoruz, kutlamalara da doymuyoruz. İnanılmaz bir kalabalık ve heyecan var. Bu gecenin çok güzel geçmesini diliyorum. Çıkın çıkın gelin diyoruz çünkü bu akşam çok özel olacak. Türkiye'nin çok kıymetli sanatçıları sahnede olacak. Özel bir kupa törenimiz var. Kupa ilk defa bambaşka bir yerde alınıyor. Bugünü çok bekledik. Zor bir seneydi. Tüm Galatasaraylılar'ın kutlamak hakkı." dedi.

'VEDALARIMIZ VAR'

Sözlerine devam eden Ece Bora, vedaların yaşanacağını dile getirerek, "İnsanlar gelmeye devam ediyorlar. Bundan da çok heyecanlıyız. Türkiye'de ilk defa böyle bir iş yapılıyor. Çok hazırlandık. Büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırız. Bu seferki çok özel hem 5. yıldız hem 25. şampiyonluk hem de vedalarımız var. Biraz hüzünlüyüz de. Çok güzel olsun diyoruz. Heyecan en üst seviyede." ifadelerini kullandı.