Galatasaray'da Leroy Sane planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'da Leroy Sane planı

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da Leroy Sane planı
01.02.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da Leroy Sane planı
Haber Videosu

Galatasaray'da sakatlık yaşayan Leroy Sane'nin 4–6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, sarı-kırmızılı camia Gabriel Sara'da uygulanan özel bağ tedavisiyle Sane'yi de planlanandan daha erken döndürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a yıldız oyuncusu Leroy Sane'den kötü haber geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında sağ ayak bileğine darbe alan Sane'nin dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi.

4-6 HAFTA BOYUNCA FORMA GİYEMEYECEK

Tedavisine başlanan 30 yaşındaki Alman oyuncunun tahmini sahalara dönüş süresinin 4-6 hafta arasında olacağı öngörüldü.

SARA'YA UYGULANAN YÖNTEM KULLANILACAK

Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Juventus karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ancak yıldız oyuncuya Gabriel Sara'da uygulanan özel bağ tedavisi yöntemi uygulanarak beklenenden daha erken sahalara dönmesi hedefleniyor.

SAKATLIĞI NEDENİYLE KAÇIRDIĞI MAÇLAR

Sane, kariyerinde daha önce geçirdiği sakatlıklar ve hastalıklar sebebiyle toplam 115 maçta forma giyememişti.

Galatasaray, Leroy Sane, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Leroy Sane planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Rahatlığa bak Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

16:40
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 17:08:38. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Leroy Sane planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.