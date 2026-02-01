Galatasaray\'da Leroy Sane planı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a yıldız oyuncusu Leroy Sane'den kötü haber geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında sağ ayak bileğine darbe alan Sane'nin dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi.
Tedavisine başlanan 30 yaşındaki Alman oyuncunun tahmini sahalara dönüş süresinin 4-6 hafta arasında olacağı öngörüldü.
Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Juventus karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ancak yıldız oyuncuya Gabriel Sara'da uygulanan özel bağ tedavisi yöntemi uygulanarak beklenenden daha erken sahalara dönmesi hedefleniyor.
Sane, kariyerinde daha önce geçirdiği sakatlıklar ve hastalıklar sebebiyle toplam 115 maçta forma giyememişti.
