Galatasaray'ın kiralık aşkı Mauro İcardi, vatandaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın kiralık aşkı Mauro İcardi, vatandaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istiyor

26.04.2023 13:23

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak transfer ettiği Arjantinli golcü Mauro İcardi, yeni sezon öncesi sarı kırmızılı yönetime vatandaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istedi.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yönetimden beklenmedik bir talepte bulunduğu iddia edildi.

PARADES'İN TRANSFER EDİLMESİNİ İSTEDİ

Radio France'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, vatandaşı Leandro Paredes'in sarı-kırmızılı takıma transfer edilmesini istedi. Bonservisi PSG'de olan ve Juventus'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro.

27 MAÇA ÇIKTI

Leandro Paredes, bu sezon Juventus formasıyla 27 maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Icardi'den Galatasaray'a sürpriz talep! Eski takım arkadaşının transfer edilmesini istiyor
Leandro Paredes
Icardi'den Galatasaray'a sürpriz talep! Eski takım arkadaşının transfer edilmesini istiyor
Icardi'den Galatasaray'a sürpriz talep! Eski takım arkadaşının transfer edilmesini istiyor
YORUMLAR
500
Icardi çıldırdı! Eşi Wanda Nara'nın üstsüz pozunu paylaştı Icardi çıldırdı! Eşi Wanda Nara'nın üstsüz pozunu paylaştı

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın kiralık aşkı Mauro İcardi, vatandaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istiyor - Son Dakika


Son Dakika
13:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlık dünya basınında gündem oldu
13:14 İtalya basını, Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yıldız ismi Arda Güler için "Fenomen bebek" lakabı taktı
13:04 İtalyanlar, Arda Güler'e "Fenomen bebek" lakabını taktı
12:59 Hadise ve Reza Zarrab arasındaki mesajlaşmaları ifşalayan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, hapis cezası talebiyle yargılanıyor
12:50 Twitter'a yıllık ödeme yapan İrem Derici, mavi tiki gelmeyince Elon Musk'a küfür ederek çıkıştı
12:47 Bakan Yanık'tan tartışma yaratan AFAD kolileri hakkında açıklama: Bilgim dışında gerçekleşmiştir
12:44 Galatasaray'ın kiralık aşkı Mauro İcardi, vatandaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istiyor
12:36 Hadise ile Reza Zarrab'ın mesajlarını ifşa eden Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi
12:27 Yıllık ödeme yapmasına rağmen Twitter'daki mavi tiki gelmeyen İrem Derici'den Elon Musk'a küfürlü tepki
12:30 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "İmralı'ya heyet gönderildi" diyen Selahattin Demirtaş'a sert yanıt: Açık ve net olarak yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 15:12:44. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın kiralık aşkı Mauro İcardi, vatandaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement