Galatasaray'ın kiralık aşkı Mauro İcardi, vatandaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istiyor

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yönetimden beklenmedik bir talepte bulunduğu iddia edildi.
Radio France'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, vatandaşı Leandro Paredes'in sarı-kırmızılı takıma transfer edilmesini istedi. Bonservisi PSG'de olan ve Juventus'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro.
Leandro Paredes, bu sezon Juventus formasıyla 27 maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.
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