Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
20.02.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Haber Videosu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak olan lider Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşandı. Nijeryalı golcü, sağ dizinde bulunan ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

OSİMHEN KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Yoğun fikstür ve yaklaşan diğer kritik maçlar düşünülerek yıldız oyuncunun tedbir amaçlı dinlendirilmesine karar verildi.

GALATASARAY'IN KONYA KAFİLESİ

Konya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper YIlmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ümit köse ümit köse:
    Depreme mi oldu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
’Vur’ emri bu kez Trump’tan değil, komşu ülkeden 'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Mourinho’nun başı söyledikleri nedeniyle dertte Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor
Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus’tan Kenan Yıldız için flaş karar Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:55
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz’a ateş püskürdü
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 18:13:21. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.