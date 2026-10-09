Galatasaray'da Saraloğlu, Kasımpaşa galibiyetini Şampiyonlar Ligi için önemli gördü

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, milli maçların için verilen aradan sonra lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek, bunun ligdeki ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmalara enerji ve güç katacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezalı olmasından dolayı Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa gibi güçlü bir rakiple oynadıklarını söyleyen Saraloğlu, "Namağlup olarak buraya geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var, iyi kurguları var. Biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyunlarımız var. Değerli bir 3 puan aldık. Namağlup takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte lige galibiyetle başlamak önemliydi. Bu bize ligdeki ve Şampiyonlar Ligi maçlarda enerji ve güç katacak. İlk yarıda oyunu domine ettik. Ceza sahasına çok girdik, doğru vuruşu yapamadık. İlk yarıda duran topla golü bulduk. Devreye 1-0 önde girmek önemliydi. İkinci yarı gerekli uyarıları yaptık, rakibimin dirençli olacağını bekliyorduk. Oyuncularım gösterdiği performansla onlara çok şans vermediler, kırmızı kart olana kadar. Kırmızı kart öncesindeki faulü VAR ve hakemimiz es geçti. Bence şiddeti ne olursa olsun hareket eden bir canlıya dokunmak, onun dengesini bozar. Abdülkerim topa doğru giderken şiddetli veya düşük itme var. Onu görmesi gerekiyordu. Devamında kırmızı kart oldu. Burada da şüpheliyim ama hakemlerime saygı duyuyoruz. Devamında golü yedik. Gol sonrası değişiklik yaptık. Değişikler neticeyi verdi. 35 dakika eksik olmamıza, eksik olan kondisyonumuza rağmen çok iyi oynadık, çok iyi mücadele ettik. Taraftarlarımızın desteğini de arkamıza olarak 2 ve 3. golünü bulduk. Tam kadro olarak ilk defa bir araya geldik, tam kadro olarak çalışamadık. Takım çalışmasında büyük sıkıntılar yaşadık ama kısa sürede toparladık. Oyuncularımızın kalitesinden, kişiliğinden memnumuz. Her bölgede yeterli oyuncumuz var. Singo da yakında katılacak. Milli takımda uzun süre alan oyuncuları dinlendirdik. Planlamada bir sıkıntı yok. Hepsine güveniyoruz. Şampiyon yapacak bir ekibimiz var. Sırada Barcelona maçı var. Farklı bir platform var. Daha da güçleneceğiz. Türk milletine layık olmaya çalışacağız. Onların da desteğine ihtiyacımız var. Ülke için bir şeyler yapmaya, başarılı olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Yapılan araştırmada Avrupa'daki üst düzey liglerin koşu temposunu yakalamış durumdayız"

"Eksik kondisyonumuza rağmen" açıklamasının hatırlatılması üzerine İrfan Saraloğlu, "Eleştirildiğimiz için söyledim. Bizim fiziksel olarak hiçbir noksanımız yok. Yapılan araştırmada Avrupa'daki üst düzey liglerin koşu temposunu yakalamış durumdayız. O seviyede antrenman planımız var. Onu sadece altını çizmek istedim, eleştiriliyoruz diye. Biz saygı duyduğumuz bir işi, saygın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bizim birlikte olmaya ihtiyacımız var. Galatasaray camiasından daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Biz profesyonelce doğru işler yapmak, takımımızın başarısı için 24 saatimizi harcayan insanlarız. Bu anlamda kondisyon departmanımıza teşekkür ederim" diye cevap verdi.

Deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan'ın maçın ardından stattan çıkarken yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Saraloğlu, "Mutlaka süre alacaktır. Oyuncu ismi üzerinden yorum yapmak durumunda değildim, yardımcı antrenörüm. Hocamızın muhatap olabileceği bir soru gibi geldi bana. Bütün oyuncularımıza aynı mesafede durup, onların performanslarını arttırmak için görev alıyorum" diye cevap verdi.

"Barış Alper'in inanılmaz bir gücü var"

Barış Alper Yılmaz'ın performansından son derece memnun olduklarını aktaran İrfan Saraloğlu, "Her bölgede bize çok ciddi destek veren bir futbolcu. Milli takımda da santrfor olarak şans verilen bir oyuncu. Bu değerdeki oyuncuyu bulmak kolay değil. Onun daha iyi şeyler yapacak potansiyeli var. İnanılmaz bir gücü var. Yıllardır bu meslek içindeyim, fizik gücü bu kadar yüksek çok az oyuncu gördüm. Çalışmalarına devam ediyor. Çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir oyuncu" diyerek sözlerini tamamladı.