UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının son anlarında tansiyon yükseldi.
Hırvat stoper Tin Jedvaj, Galatasaray'ın kullanacağı serbest vuruşta topu elince Diagne çılgına döndü.
Diagne, maçın bitiş düdüğüyle tünele giden rakibin peşine koştu. Hızlıca Galatasaraylı futbolcular geldi, güvenlikler araya girdi. Diagne adeta yaka paça tutularak geri çekildi. Burada ağır küfürleşmeler oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı - Son Dakika Spor