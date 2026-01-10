Galatasaray'da şok kadro dışı - Son Dakika
Spor

Galatasaray'da şok kadro dışı

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da şok kadro dışı
10.01.2026 16:40
Galatasaray\'da şok kadro dışı
Haber Videosu

Galatasaray'da Yusuf Demir ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. Genç futbolcunun, sezon sonuna kadar olan maaşını talep etmesi üzerine kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Galatasaray'ın oyuncu için bonservis talep etmediği, ancak 600 bin euroluk maaş talebinin yönetimi rahatsız ettiği belirtildi. Kadro dışı bırakılması durumunda Demir, A takımla antrenmanlara çıkamayacak. Süreçle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Galatasaray'da kendisine kulüp bulması istenen Yusuf Demir'in, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda genç futbolcunun geleceğiyle ilgili sürecin sertleştiği belirtiliyor.

600 BİN EUROLUK TALEP YÖNETİMİ KIZDIRDI

Yusuf Demir'i Türkiye'den ve yurtdışından birçok kulüp istiyor. Galatasaray'ın oyuncu için bonservis talebinde bulunmadığı, ancak sezon sonuna kadar olan 600 bin euroluk maaşın futbolcu tarafından istenmesinin yönetimi rahatsız ettiği ifade edildi.

Galatasaray'da şok kadro dışı

A TAKIMLA ANTRENMAN YAPMAYACAK

İddiaya göre Yusuf Demir'in kadro dışı bırakılması halinde genç oyuncu, bundan sonra A takımla antrenmanlara çıkamayacak. Süreçle ilgili resmi açıklamanın ise henüz yapılmadı.

Yusuf Demir, Galatasaray, Spor

Son Dakika Spor Galatasaray'da şok kadro dışı - Son Dakika

SON DAKİKA: Galatasaray'da şok kadro dışı - Son Dakika
