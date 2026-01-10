Galatasaray\'da şok kadro dışı

Galatasaray'da kendisine kulüp bulması istenen Yusuf Demir'in, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda genç futbolcunun geleceğiyle ilgili sürecin sertleştiği belirtiliyor.

600 BİN EUROLUK TALEP YÖNETİMİ KIZDIRDI

Yusuf Demir'i Türkiye'den ve yurtdışından birçok kulüp istiyor. Galatasaray'ın oyuncu için bonservis talebinde bulunmadığı, ancak sezon sonuna kadar olan 600 bin euroluk maaşın futbolcu tarafından istenmesinin yönetimi rahatsız ettiği ifade edildi.

A TAKIMLA ANTRENMAN YAPMAYACAK

İddiaya göre Yusuf Demir'in kadro dışı bırakılması halinde genç oyuncu, bundan sonra A takımla antrenmanlara çıkamayacak. Süreçle ilgili resmi açıklamanın ise henüz yapılmadı.