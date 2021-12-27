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Galatasaray'da yeni kriz! Acil golcü arayışına başladılar - Son Dakika

Galatasaray'da yeni kriz! Acil golcü arayışına başladılar

27.12.2021 10:44
Galatasaray'da yeni kriz! Acil golcü arayışına başladılar

Galatasaray'ı ikinci yarının başında büyük bir golcü krizi bekliyor. Diagne'nin sakatlığı, Mostafa Mohamed'in ise Afrika Uluslar Kupası için Mısır'dan davet almasıyla forvet bölgesinde tek alternatif Halil Dervişoğlu kaldı. Sarı-kırmızılı ekip acil golcü arayışlarına başladı.

Galatasaray'da golcü krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Diagne-Mohamed'in yokluğunda ilk 5 maçta takımı sırtlayacak forvet peşinde. Kalçasında kırık tespit edilen Diagne'den sonra Afrika Uluslar Kupası'na katılacak olan Mohamed sezonun ikinci yarısında oynanacak ilk 5 maçta ( Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanya) forma giyemeyecek.

Bitiricilik sorunu olan Halil Dervişoğlu'na güvenmeyen teknik heyet, ocak ayı için forvet takviyesi istedi. Hertha Berlin'den Piatek, Lazio'dan Vedat Muriqi ve Beijing Guoan ile sözleşmesi bitecek olan Bakambu'nun mali şartları sarı-kırmızılı kulüp tarafından araştırılıyor. Kontenjanı dolu olan Galatasaray, golcü transferine yer açmak için Luyindama'yı kiralık göndermeyi planlıyor.

12 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Galatasaray ilk yarıyı Antalya galibiyeti ile kapatsa da Fatih Terim dönemlerinin en kötü performanslarından birine imza atıldı. Tecrübeli teknik adam, G. Saray'ın başında 12 kez ilk yarıyı tamamlarken 2019-20'de 17 maçta alınan 27 puana bu sezon ilk yarıda daha çok maç oynamasına rağmen 19 maçta ulaşabildi.

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Halil Dervişoğlu, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yeni kriz! Acil golcü arayışına başladılar - Son Dakika Spor


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