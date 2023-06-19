Galatasaray'da yeni sezon formaları kapış kapış gidiyor - Son Dakika
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Galatasaray'da yeni sezon formaları kapış kapış gidiyor

19.06.2023 09:59

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezonun formaları 1.449 liradan satışa sunuldu. Fiyatı yüksek olmasına rağmen taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve kulübün kasasına yaklaşık 30 milyon liraya yakın para girdi. Forma satın almak isteyenler GS Store'un internet adresinden ya da mağazalarından ulaşabilirler.

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezonun formaları kapış kapış gidiyor.

KASAYA 30 MİLYON LİRAYA YAKIN PARA GİRDİ

1.449 liradan satışa sunulan yeni sezon formalarının fiyatı Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sanılan aksine formalara büyük ilgi gösterirken, kulübün kasasına sadece forma satışından yaklaşık 30 milyon liraya yakın para girdi.

1.449 LİRADAN SATILIYOR

Galatasaray'ın iç saha ve deplasman formaları 1.449 liradan satılıyor. Taraftarlar, GS Store'un internet adresinden ya da mağazalardan formalara ulaşabiliyor.

Fiyatı gören taraftar ayaklanmıştı! Galatasaray'da yeni sezon formaları kapış kapış gidiyor
Fiyatı gören taraftar ayaklanmıştı! Galatasaray'da yeni sezon formaları kapış kapış gidiyor
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SON DAKİKA: Galatasaray'da yeni sezon formaları kapış kapış gidiyor - Son Dakika
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