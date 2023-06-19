Galatasaray'da yeni sezon formaları kapış kapış gidiyor

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezonun formaları kapış kapış gidiyor.
1.449 liradan satışa sunulan yeni sezon formalarının fiyatı Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sanılan aksine formalara büyük ilgi gösterirken, kulübün kasasına sadece forma satışından yaklaşık 30 milyon liraya yakın para girdi.
Galatasaray'ın iç saha ve deplasman formaları 1.449 liradan satılıyor. Taraftarlar, GS Store'un internet adresinden ya da mağazalardan formalara ulaşabiliyor.
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