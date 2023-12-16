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Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u 3-2 yenerek 6. galibiyetini elde etti. Muratpaşa Belediye Sigorta Shop ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop\'u mağlup etti
16.12.2023 - 17:11,  Güncelleme: 17:13
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Caner Çildir

Galatasaray Daikin: Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Tashiro, İlkin Aydın (Bihter Yarkın Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler)

Muratpaşa Belediye Sigorta Shop: Burcu Şentürk, Guerra, Hande Korkut, Markova, Micaya, Ceren Karagöl ( Derya Çayırgan, Samedy)

Setler: 25-21, 26-24, 23-25, 27-29, 15-11

Süre: 145 dakika (27, 30, 26, 42, 20)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 6. galibiyetine imza atarken, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ise 7. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: AA
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