Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nde yarın Beşiktaş'ı saat 14.00'te konuk edecek - Son Dakika
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Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nde yarın Beşiktaş'ı saat 14.00'te konuk edecek

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, yarın saat 14.00'te TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray ligde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi alırken Beşiktaş, 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle derbiye geliyor.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 14.00'te başlayacak.

Galatasaray, Sultanlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

Ligde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan Beşiktaş, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
Türkiye Voleybol FederasyonuBurhan FelekGalatasarayVoleybolVodafoneBeşiktaşVestelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nde yarın Beşiktaş'ı saat 14.00'te konuk edecek - Son Dakika
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