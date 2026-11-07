Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nde yarın Beşiktaş'ı saat 14.00'te konuk edecek

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nde yarın Beşiktaş'ı saat 14.00'te konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, yarın saat 14.00'te TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray ligde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi alırken Beşiktaş, 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle derbiye geliyor.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 14.00'te başlayacak.
Galatasaray, Sultanlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.
Ligde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan Beşiktaş, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA
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