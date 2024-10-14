Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'ı tedirgin edecek açıklama - Son Dakika
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Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'ı tedirgin edecek açıklama

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Galatasaray'dan ayrılacağı yönünden haberler çıkan Mauro Icardi'nin menajeri Letterio Pino, Arjantinli yıldızın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Icardi'nin sarı-kırmızılı takımı çok sevdiğini vurgulayan Pino, "Gelecekte Serie A'ya dönme ihtimali var mı?" sorusuna "Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor, bu yüzden gelecekte ne olacağını kim bilebilir?" yanıtını verdi.

14.10.2024 19:07  Güncelleme: 19:25
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Galatasaray'da son dönemdeki performansı eleştirilen ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edilen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin menajeri Letterio Pino, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYOR"

Icardi'nin Galatasaray'daki durumuyla ilgili konuşan Pino, "Icardi Galatasaray'da çok iyi gidiyor. İstatistiklerine bakabilirsiniz. Çok gol attı, asist yaptı, taraftarlar tarafından çok seviliyor ve o da Galatasaray'ı çok seviyor" sözlerini sarf etti.

"ŞAMPİYONLAR BİR ARADA YAŞAYABİLİR"

Victor Osimhen transferine ve Icardi'nin Nijeryalı yıldızın transferine tepkisine değinen Letterio Pino, " Okan Buruk, Icardi'yi aramış ve böyle bir ihtimal olduğunu söylemiş. Mauro da, "Hemen alalım" demiş. Çok iyi anlaşıyorlar. Şampiyonlar bir arada yaşayabilir" dedi.

"HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİL"

Pino, son olarak, Icardi için gelen, "Gelecekte Serie A'ya dönme ihtimali var mı?" sorusuna, "Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor, bu yüzden gelecekte ne olacağını kim bilebilir? Ancak bütün bir ülkenin sevgisinden vazgeçmek zordur çünkü diğer takımların taraftarları tarafından da çok seviliyor." diye cevap verdi.

RIVER PLATE İDDİASI

Öte yandan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için ülkesinden çarpıcı bir iddia gelmişti. Arjantin basınında yer alan bir haberde Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki son sezonu olabileceği ve River Plate'in 31 yaşındaki forvet için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülmüştü.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 83 maça çıkan Mauro Icardi, bu karşılaşmalarda 58 gol attı ve 22 asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Mauro Icardi\'nin menajerinden Galatasaray\'ı tedirgin edecek açıklama

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Son Dakika Spor Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'ı tedirgin edecek açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Recep Güneş:
    icardi kalmalı osimhen alınmalı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'ı tedirgin edecek açıklama - Son Dakika
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