Galatasaray'da son dönemdeki performansı eleştirilen ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edilen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin menajeri Letterio Pino, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Icardi'nin Galatasaray'daki durumuyla ilgili konuşan Pino, "Icardi Galatasaray'da çok iyi gidiyor. İstatistiklerine bakabilirsiniz. Çok gol attı, asist yaptı, taraftarlar tarafından çok seviliyor ve o da Galatasaray'ı çok seviyor" sözlerini sarf etti.
Victor Osimhen transferine ve Icardi'nin Nijeryalı yıldızın transferine tepkisine değinen Letterio Pino, " Okan Buruk, Icardi'yi aramış ve böyle bir ihtimal olduğunu söylemiş. Mauro da, "Hemen alalım" demiş. Çok iyi anlaşıyorlar. Şampiyonlar bir arada yaşayabilir" dedi.
Pino, son olarak, Icardi için gelen, "Gelecekte Serie A'ya dönme ihtimali var mı?" sorusuna, "Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor, bu yüzden gelecekte ne olacağını kim bilebilir? Ancak bütün bir ülkenin sevgisinden vazgeçmek zordur çünkü diğer takımların taraftarları tarafından da çok seviliyor." diye cevap verdi.
Öte yandan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için ülkesinden çarpıcı bir iddia gelmişti. Arjantin basınında yer alan bir haberde Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki son sezonu olabileceği ve River Plate'in 31 yaşındaki forvet için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülmüştü.
Galatasaray forması altında 83 maça çıkan Mauro Icardi, bu karşılaşmalarda 58 gol attı ve 22 asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'ı tedirgin edecek açıklama - Son Dakika
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