Galatasaray'dan ayrılan Yedlin'in sözleri ABD'yi salladı: Her yerde cami vardı

Galatasaray'da oynadığı süre zarfında taraftarın performansını eleştirdiği DeAndre Yedlin, Inter Miami'ye transfer olduktan sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. ABD'li futbolcu ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray taraftarı ve Türkiye'yle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

DeAndre Yedlin'in açıklamaları şöyle:

"BU DURUMLA YÜZLEŞMEYİ SEVMİYORUM"

"Türkiye'de çok çok fazla Galatasaray taraftarı var. Hepsi de size bir şeyler söylemek istiyor. Galatasaray kaybedince durum değişebiliyor. Bu durumla yüzleşmeyi sevmiyorum.

"MUHTEŞEM BİR ÜLKE, MUHTEŞEM BİR ŞEHİR"

Türkiye'ye geldiğim için kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Benim ülkemde İslamofobi var. Uçakta Müslüman görseler korkudan ölen bir yerden her sokakta cami olan bir yere geldim. Muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir. Aşık oldum.

"TÜM AİLEM İÇİN MIAMI EN İYİ SEÇİMDİ"

ABD'ye geri dönmeye hazırdım. Hazırdan da öteydim. Daha önce ABD'ye geri dönüşle ilgili transfer görüşmeleri vardı. Bazı şeyler duyuyordum. Seçeneklerim oldu. Ancak, Inter Miami'ye kadar hiçbir kulüp bu kadar resmi yaklaşmamıştı. Tüm ailem için Miami en iyi seçimdi. Kariyerim bittikten sonra da yaşayacağım yerde oynayacağım. Bu nedenle transferim, ailem için harika oldu.

"SÜPER LİG'E ADAPTASYON SÜRECİM BEKLEDİĞİMDEN ÇOK ÇOK DAHA ZOR GEÇTİ"

Türkiye Süper Ligi, izleyeceğiniz en heyecan verici ve en çılgın liglerden bir tanesi. Maçlar tam anlamıyla çılgınca geçiyor. Premier Lig'den sonra Süper Lig'e adaptasyon sürecim beklediğimden çok çok daha zor geçti."