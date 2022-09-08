Fatih Terim için Mısır Milli takımı iddiası bomba etkisi yarattı!

Tiryakiler yandı! Sigaraya okkalı bir zam daha

Görevden ayrıldıktan sonra yazı Bodrum'da geçiren ve sessizliğe bürünen tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı. Terim için Mısır Milli Takımı'nın devreye girdiği öğrenilirken, başarılı hocanın henüz kararını vermediği ifade edildi.

QUEIROZ İLE YOLLAR AYRILDI

Mısır, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da düzenlenecek finallere katılamamıştı. Bu gelişme sonrası Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrılmıştı. Mısır yeni hedefler için takımın başına tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i getirmek istiyor.

ÖNEMLİ YILDIZLARA SAHİP

Mısır Milli Takımı'nın kadrosunda Mohamed Salah, Mohamed Elneny, Mostafa Mohamed ve Trezeguet gibi önemli yıldızlar bulunuyor.