Galatasaray ve Beşiktaş'tan maç sırasında sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray ve Beşiktaş'tan maç sırasında sert tepki

Galatasaray ve Beşiktaş\'tan maç sırasında sert tepki
07.03.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş derbisinin 20. dakikasında penaltı bekleyen Galatasaray, devre arasında bir paylaşım yaparak "Penaltı için daha ne olması gerekiyor" sözlerini sarf etti. Öte yandan Beşiktaş da Leroy Sane'nin yaptığı faulü paylaşarak, ''Daha ne olması gerekiyor?'' şeklinde tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmaya devre arasında yapılan paylaşımlar damga vurdu.

GALATASARAY BARIŞ ALPER İLE PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray, derbinin 20. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile penaltı bekledi. Milli oyuncu, ceza sahası içine girmesinin ardından Uduokhai ile mücadelesi sonrası yerde kaldı. Barış Alper, uzun süre yerden kalkamazken, takım arkadaşları penaltı bekledi. Hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirirken, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'dan da pozisyonla ilgili inceleme uyarısı gelmedi.

'DAHA NE OLMASI GEREKİYOR?

Galatasaray, devre arasında sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak bu karara tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda, 'Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN DA SERT TEPKİ

Ev sahibi Beşiktaş da maçın oynandığı sıralarda Leroy Sane'nin yaptığı faullü hareketi paylaşarak 'Daha ne olması gerekiyor?' şeklinde tepki gösterdi. Leroy Sane, yaptığı hareketin ardından sarı kart görmüş, siyah-beyazlılar kırmızı kart itirazında bulunmuştu.

Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ve Beşiktaş'tan maç sırasında sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:17:39. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray ve Beşiktaş'tan maç sırasında sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.