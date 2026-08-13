Galatasaray'dan Emirhan Özçelik ile 1 Yıllık Sözleşme - Son Dakika
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Galatasaray'dan Emirhan Özçelik ile 1 Yıllık Sözleşme

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Galatasaray Voleybol Takımı, Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, altyapıdan yetişen smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan smaçörümüz, sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Emirhan Özçelik'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Emirhan Özçelik ile 1 Yıllık Sözleşme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Emirhan Özçelik ile 1 Yıllık Sözleşme - Son Dakika
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