Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray, kadro değeriyle Türk futbolunda tarihi bir seviyeye ulaştı. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de 330 milyon euro barajını aşan ilk kulüp olurken, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 100 milyon euronun üzerinde fark attı.

ZİRVEDE 336.85 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray, 336.85 milyon euroluk kadro değeriyle Türk futbolunun en değerli takımı konumuna yükseldi. Sarı kırmızılıları 236.5 milyon euro ile Fenerbahçe takip etti. Bu tabloyla Galatasaray, ligde rakipleriyle arasındaki ekonomik farkı net biçimde ortaya koydu.

DEVRE ARASINDA 30 MİLYON EURO'LUK ARTIŞ

Sezon başında kadro değeri 300 milyon euro seviyesinde bulunan Galatasaray, devre arasında yaptığı transferlerle değerini yaklaşık 30 milyon euro artırdı. Bu artış, kulübü Süper Lig tarihinde 330 milyon euro eşiğini geçen ilk takım yaptı.

DİĞER TAKIMLARIN SIRALAMASI

Aynı listede Beşiktaş 178.5 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor 99.4 milyon euro ile dördüncü, Başakşehir ise 71.65 milyon euro ile beşinci basamakta kendine yer buldu. Ligin alt sıralarında Samsunspor 56.78 milyon euro, Göztepe 42.9 milyon euro, Konyaspor 42.65 milyon euro ve Rizespor 40.2 milyon euroluk kadro değerleriyle yer aldı. Listenin son sırasında ise 15.68 milyon euro ile Karagümrük bulunuyor.

Süper Lig takımlarının kadro değerleri;