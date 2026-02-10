Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark - Son Dakika
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

10.02.2026 11:53
Galatasaray, Türk futbolunda tarihi bir seviyeye ulaştı. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de 330 milyon euro barajını aşan ilk kulüp oldu ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 100 milyon euronun üzerinde fark attı. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray, 336.85 milyon euroluk kadro değeriyle Türk futbolunun en değerli takımı konumuna yükseldi.

ZİRVEDE 336.85 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray, 336.85 milyon euroluk kadro değeriyle Türk futbolunun en değerli takımı konumuna yükseldi. Sarı kırmızılıları 236.5 milyon euro ile Fenerbahçe takip etti. Bu tabloyla Galatasaray, ligde rakipleriyle arasındaki ekonomik farkı net biçimde ortaya koydu.

DEVRE ARASINDA 30 MİLYON EURO'LUK ARTIŞ

Sezon başında kadro değeri 300 milyon euro seviyesinde bulunan Galatasaray, devre arasında yaptığı transferlerle değerini yaklaşık 30 milyon euro artırdı. Bu artış, kulübü Süper Lig tarihinde 330 milyon euro eşiğini geçen ilk takım yaptı.

DİĞER TAKIMLARIN SIRALAMASI

Aynı listede Beşiktaş 178.5 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor 99.4 milyon euro ile dördüncü, Başakşehir ise 71.65 milyon euro ile beşinci basamakta kendine yer buldu. Ligin alt sıralarında Samsunspor 56.78 milyon euro, Göztepe 42.9 milyon euro, Konyaspor 42.65 milyon euro ve Rizespor 40.2 milyon euroluk kadro değerleriyle yer aldı. Listenin son sırasında ise 15.68 milyon euro ile Karagümrük bulunuyor.

Süper Lig takımlarının kadro değerleri;

  • Galatasaray 336.85
  • Fenerbahçe 236.5
  • Beşiktaş 178.5
  • Trabzonspor 99.4
  • Başakşehir 71.65
  • Samsunspor 56.78
  • Göztepe 42.9
  • Konyaspor 42.65
  • Rizespor 40.2
  • Gaziantep 30.3
  • Kasımpaşa 29.95
  • Kayserispor 29.95
  • Gençlerbirliği 28.95
  • Kocaelispor 26.75
  • Alanyaspor 24.95
  • Antalyaspor 23.1
  • Eyüpspor 16.7
  • Karagümrük 15.68

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bir Galatasaray li olarak diyorum ki bu kulüplerin hepsi batık ve bu kadar paraya memlekete hiç bir faydalari yok zarardan başka televizyona haber yapiyolar domates ihracatı 250 milyon dolar oldu diye onca emekçi uğraşıyor didniyor bunlar bir senede hiç uğruna harciyolar bu paraları 5 2 Yanıtla
  • Şahabettin Kural Şahabettin Kural:
    bu gidişat iyi değil 3 3 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    Bir kupa daha verin 3 2 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş Baycan Demirdaş:
    Başka haber bulamamışlar sanki bilinen şeyinler 1 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.