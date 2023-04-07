Galatasaray'dan flaş yıldız transferi! Arda Turan bu işi bitirecek

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Galatasaray yeni sezonda golcü krizi yaşayacak. Mauro Icardi'nin kiralık olması ve 37 yaşındaki Gomis'in mukavelesinde sona gelinmesi sebebiyle Sarı-Kırmızılılar yeni sezona forvetsiz girecek. Aslan, sezon başında transfer etmek istediği Alexis Sanchez için yeniden kolları sıvadı.

MUKAVELE UZATMIYOR

Marsilya ile 1+1 yıllık kontrat imzalayan Şilili golcünün yeni sezonda Fransız ekibinde oynamak istemediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında olduğu gibi yine Arda Turan üstünden Alexis Sanchez'le temas kuracak.

BİR DE YERLİ FORVET

Mauro Icardi'nin transferinde olumsuzluk ihtimalini hesap eden Aslan'da ilk hedef Alexis Sanchez transferi. Muhtemel Icardi ve Sanchez'in olduğu forvet hattına yerli takviye de düşünülüyor.

16 GOL ATTI

Bu sezon ligde 26 maçta 12 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 karşılaşmada 2 gol atan Sanchez, 4 kupa müsabakasında ise 2 golle oynadı. 34 yaşındaki forvet, etkili performansına rağmen Marsilya'da devam etmek istemiyor.