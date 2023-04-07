Galatasaray'dan flaş yıldız transferi! Arda Turan bu işi bitirecek - Son Dakika
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Galatasaray'dan flaş yıldız transferi! Arda Turan bu işi bitirecek

07.04.2023 13:58

Galatasaray, sezon başında Arda Turan vesilesiyle temaslarda bulunduğu Alexis Sanchez için Fransaya çıkarma yaptı. Marsilya ile mukavelesini uzatma opsiyonunu kullanmama kararı alan Şilili yıldızın önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giymesi için yine Arda Turan devreye giriyor. Aslan'da bir de yerli golcü takviyesi de gündeme geldi.

Galatasaray yeni sezonda golcü krizi yaşayacak. Mauro Icardi'nin kiralık olması ve 37 yaşındaki Gomis'in mukavelesinde sona gelinmesi sebebiyle Sarı-Kırmızılılar yeni sezona forvetsiz girecek. Aslan, sezon başında transfer etmek istediği Alexis Sanchez için yeniden kolları sıvadı.

MUKAVELE UZATMIYOR

Marsilya ile 1+1 yıllık kontrat imzalayan Şilili golcünün yeni sezonda Fransız ekibinde oynamak istemediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında olduğu gibi yine Arda Turan üstünden Alexis Sanchez'le temas kuracak.

Galatasaray'ın uçakları yıldızsız dönmüyor! Transferi Arda Turan bitirecek

BİR DE YERLİ FORVET

Mauro Icardi'nin transferinde olumsuzluk ihtimalini hesap eden Aslan'da ilk hedef Alexis Sanchez transferi. Muhtemel Icardi ve Sanchez'in olduğu forvet hattına yerli takviye de düşünülüyor.

16 GOL ATTI

Bu sezon ligde 26 maçta 12 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 karşılaşmada 2 gol atan Sanchez, 4 kupa müsabakasında ise 2 golle oynadı. 34 yaşındaki forvet, etkili performansına rağmen Marsilya'da devam etmek istemiyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan flaş yıldız transferi! Arda Turan bu işi bitirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan flaş yıldız transferi! Arda Turan bu işi bitirecek - Son Dakika
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