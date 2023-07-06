Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.
Galatasaray, Bayer Leverkusen'de top koşturan Kerem Demirbay için Alman ekibi ve futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Alt yaş kategorilerinde Türkiye için forma giyen Kerem Demirbay, A Takım olarak Almanya Milli Takımı'nı tercih etmişti. 30 yaşındaki futbolcu, Almanya Milli Takımı ile sadece 2 maça çıkabildi. Deneyimli orta saha TFF'nin son çıkardığı "Mavi kart" istisnasına göre yerli statüsünde forma giyebiliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray gurbetçilere yöneldi! Kerem Demirbay için Leverkusen'i yokluyor - Son Dakika