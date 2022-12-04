Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sakatlık sonrası Arjantin'e gitti

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Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi'nin Wanda Nara olan ilişkisi gündemden hiç düşmüyor. Çiftle ilgili her hafta yeni bir bomba haber patlıyor. Wanda Nara geçtiğimiz haftalarda Icardi'den boşandığını açıklamıştı.

AŞK TATİLİ

Boşanmanın ardından ikili soluğu tatilde aldı. Ancak Wanda bir araya gelmediklerini açıkladı. Wanda Nara şu anda çocuklarıyla Arjantin'de.

ÜLKESİNE GİTTİ

Antrenmanda sakatlanan Icardi, Arjantin'e gitti. Wanda Nara ile buluşacağı konuşuluyor. Galatasaraylı taraftarlar Wanda sebebiyle Icardi'nin saha içinden kopmasından endişe ediyor. Taraftar tepkilerinden sonra Galatasaray'dan bir açıklama geldi.

"TEDAVİ İÇİN ARJANTİN'DE"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.