Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası

Teknik direktör Domenec Torrent'e Türk yardımcı antrenör arayan Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu ismi gündeme geldi. Ajansspor'un haberine göre; geçmişte Sarı-Kırmızılı formayı giymiş bir ismi göreve getirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Sabri'yi düşünüyor.

SNEIJDER KABUL ETMEDİ

Yardımcı antrenörlük teklifi yapılan efsane futbolculardan Wesley Sneijder'den olumlu sonuç gelmedi. Wesley Sneijder defteri şimdilik rafa kalktı.

İLK OLACAK

Sabri dışında bir diğer aday da Ayhan Akman. TRT Spor'da yorumculuk yapan Ayhan Akman'a henüz teklif yapılmadı. Sabri, Galatasaray'a geri dönerse antrenör olarak ilk deneyimini yaşayacak.