Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar

Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
24.02.2026 20:55
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
Victor Osimhen'in forma giyemediği maçlarda puan kaybeden Galatasaray'da teknik heyet, bundan sonra ağır sakatlığı olmadığı sürece Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i dinlendirmeme kararı aldı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk,Juventus maçını düşünerek TÜMOSAN Konyaspor maçında rotasyon yapmış ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Victor Osimhen'in forma giymediği müsabakalarda puan kaybeden Galatasaray'da teknik heyet yeni bir karar aldı.

OSIMHEN SAKATLANMADIĞI SÜRECE ilk 11'DE

Buna doğrultuda Osimhen, ağır bir sakatlık yaşamadığı sürece her maçta ilk 11'de olacak. Okan Buruk ve yardımcılarının Juventus maçı ile birlikte yıldız ismin ismini en başta 11 tahtasına yazacağı belirtildi.

OYNAMADIĞI TÜM MAÇLARDA HÜSRAN

Galatasaray, bu sezon Nijeryalı yıldızın oynamadığı 5 maçta da galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union SG'ye de 1-0 yenildi. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Cimbom, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son olarak TÜMOSAN Konyaspor'a da 2-0 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Victor Osimhen, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 4sqks9kfbq 4sqks9kfbq:
    bu kararı da size mi söylediler. 0 0 Yanıtla
  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    hahaha yusuf yusuf 0 0 Yanıtla
