Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in maliyeti netleşmeye başladı. Fatih Terim'in halefinin sözleşmesinin sarı-kırmızılıların tarihinde görülmemiş bonuslara sahip olduğu ortaya çıktı.

AVRUPA HEDEFİNE MOTİVE ETMEK İÇİN AKILALMAZ SÖZLEŞME

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; şampiyonluk iddiası kalmayan yönetim, yeni hocasını Avrupa hedefine motive etmeye çalıştı. İspanyol çalıştırıcı için sözleşmeye lig ikinciliği, üçüncülüğü hatta dördüncülüğü için geçerli başarı primleri koyuldu.

SEZON SONUNA KADAR 1 MİLYON EURO

Torrent ve ekibinin sezon sonuna kadar 1 milyon Euro alacağı öğrenildi. Bu arada Fatih Terim'e sadece lig şampiyonluğu için 3 milyon TL prim ödenecekti.