Galatasaray Derbiyi Kazanarak Liderliğini Sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü.

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 13. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Rakibini kalesinden uzak tutan Galatasaray, 67. dakikada Victor Osimhen ile farkı 2'ye çıkardı.

Son anlara 2-0 önde giren Galatasaray, Ernest Muçi'nin 90+4. dakikadaki şık golüne engel olamadı. Kalan kısa sürede rakibine gol şansı vermeyen "Cimbom" derbiyi 2-1 kazandı. Galatasaray, bu sonuçla 10. haftada 9. galibiyetini aldı. Ligde bir de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 28'e çıkardı.

En yakın takipçisi Samsunspor ile 6 puanlık farkı koruyan lider Galatasaray, birer maçı eksik Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark attı.

Ligde bileği bükülmeyen tek takım Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım.

Haftanın kapanış maçında ligin namağlup 2 takımı karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, rakibinin yenilmezlik ünvanını son verirken kendi ünvanını korudu.

En iyi sezon başlangıcını tekrarladı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 10. haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını yineledi.

Süper Lig'de 10. haftayı 9 galibiyet ve 1 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon gerçekleştirdiği en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce ilk 10 maçlar itibarıyla en iyi başlangıcını 1959-1960, 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 8'er galibiyet ve 2'şer beraberlikle yapmıştı.

Yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, sahasında 8 maçtır Beşiktaş'a kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında yaşayan Galatasaray, sonrasında Seyrantepe'de yaptığı 8 derbiyi kaybetmedi. "Cimbom" bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçta 15 gol atıp, 5 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 5 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

Osimhen durdurulamıyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen gollerine devam ediyor.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Sanchez, bu sezon 2. golünü attı

Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon ikinci kez gol attı.

Derbiye kadar Süper Lig'de 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 olmak üzere toplamda 9 resmi maça çıkan Sanchez, 1 kez gol sevinci yaşadı. Derbide takımını öne geçiren golü kaydeden 28 yaşındaki stoper, gol sayısını 2'ye çıkardı.

Davinson Sanchez, ilk golünü ligin 5. haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde atmıştı.

Sara'dan adrese teslim paslar

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, asistleriyle dikkati çekti.

Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle sezon başında kadrosuna kattığı Sara, performansıyla yıldızlaşmaya devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin derbide attığı 2 golde duran topları etkili kullanarak takım arkadaşlarının fileleri havalandırmasına yardımcı oldu.

Derbiye kadar Süper Lig'de 2 gol, 3 asisti bulunan Gabriel Sara, asist sayısını 5'ye yükseltti.

Kaan Ayhan, Samsunspor maçında yok

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan cezalı duruma düştü.

Beşiktaş derbisine sarı kart sınırında çıkan Kaan, 36. dakikada hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen Kaan, 12. haftadaki Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kaan Ayhan, maçın 50. dakikasında topsuz alanda yaptığı depar sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Milli futbolcunun yerine 51. dakikada oyuna giren Elias Jelert ise ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.

Mertens, Galatasaray'da "Dalya" dedi.

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maça çıktı.

Ağustos 2022'de transfer olduğu Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 37 yaşındaki futbolcu, derbiye kadar Süper Lig'de 75, Türkiye Kupası'nda 4, Avrupa kupalarında 18, TFF Süper Kupa'da ise 2 olmak üzere toplam 99 resmi müsabakada forma giydi.

Beşiktaş müsabakasına yedeklerde başlayan Mertens, 82. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna girerek "dalya" heyecanı yaşadı.

Galatasaray'la üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mertens, ligde 18, kupada 1, Avrupa'da ise 4 olmak üzere toplamda 23 kez fileleri havalandırdı.