Galatasaray Derbiyi Kazanarak Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Derbiyi Kazanarak Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek namağlup liderliğini korudu. Sanchez ve Osimhen'in golleriyle galip geldi.

28.10.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü.

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 13. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Rakibini kalesinden uzak tutan Galatasaray, 67. dakikada Victor Osimhen ile farkı 2'ye çıkardı.

Son anlara 2-0 önde giren Galatasaray, Ernest Muçi'nin 90+4. dakikadaki şık golüne engel olamadı. Kalan kısa sürede rakibine gol şansı vermeyen "Cimbom" derbiyi 2-1 kazandı. Galatasaray, bu sonuçla 10. haftada 9. galibiyetini aldı. Ligde bir de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 28'e çıkardı.

En yakın takipçisi Samsunspor ile 6 puanlık farkı koruyan lider Galatasaray, birer maçı eksik Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark attı.

Ligde bileği bükülmeyen tek takım Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım.

Haftanın kapanış maçında ligin namağlup 2 takımı karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, rakibinin yenilmezlik ünvanını son verirken kendi ünvanını korudu.

En iyi sezon başlangıcını tekrarladı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 10. haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını yineledi.

Süper Lig'de 10. haftayı 9 galibiyet ve 1 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon gerçekleştirdiği en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce ilk 10 maçlar itibarıyla en iyi başlangıcını 1959-1960, 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 8'er galibiyet ve 2'şer beraberlikle yapmıştı.

Yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, sahasında 8 maçtır Beşiktaş'a kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında yaşayan Galatasaray, sonrasında Seyrantepe'de yaptığı 8 derbiyi kaybetmedi. "Cimbom" bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçta 15 gol atıp, 5 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 5 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

Osimhen durdurulamıyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen gollerine devam ediyor.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Sanchez, bu sezon 2. golünü attı

Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon ikinci kez gol attı.

Derbiye kadar Süper Lig'de 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 olmak üzere toplamda 9 resmi maça çıkan Sanchez, 1 kez gol sevinci yaşadı. Derbide takımını öne geçiren golü kaydeden 28 yaşındaki stoper, gol sayısını 2'ye çıkardı.

Davinson Sanchez, ilk golünü ligin 5. haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde atmıştı.

Sara'dan adrese teslim paslar

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, asistleriyle dikkati çekti.

Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle sezon başında kadrosuna kattığı Sara, performansıyla yıldızlaşmaya devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin derbide attığı 2 golde duran topları etkili kullanarak takım arkadaşlarının fileleri havalandırmasına yardımcı oldu.

Derbiye kadar Süper Lig'de 2 gol, 3 asisti bulunan Gabriel Sara, asist sayısını 5'ye yükseltti.

Kaan Ayhan, Samsunspor maçında yok

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan cezalı duruma düştü.

Beşiktaş derbisine sarı kart sınırında çıkan Kaan, 36. dakikada hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen Kaan, 12. haftadaki Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kaan Ayhan, maçın 50. dakikasında topsuz alanda yaptığı depar sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Milli futbolcunun yerine 51. dakikada oyuna giren Elias Jelert ise ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.

Mertens, Galatasaray'da "Dalya" dedi.

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maça çıktı.

Ağustos 2022'de transfer olduğu Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 37 yaşındaki futbolcu, derbiye kadar Süper Lig'de 75, Türkiye Kupası'nda 4, Avrupa kupalarında 18, TFF Süper Kupa'da ise 2 olmak üzere toplam 99 resmi müsabakada forma giydi.

Beşiktaş müsabakasına yedeklerde başlayan Mertens, 82. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna girerek "dalya" heyecanı yaşadı.

Galatasaray'la üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mertens, ligde 18, kupada 1, Avrupa'da ise 4 olmak üzere toplamda 23 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Derbiyi Kazanarak Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 04:54:36. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Derbiyi Kazanarak Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.