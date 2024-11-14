Galatasaray, Devler Ligi\'nde büyük hezimete uğradı

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Wolfsburg takımına 5-0 yenildi.
Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı üçüncü maçta da puanla tanışamadı. Wolfsburg ise ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.
İki takım, grubun 4. haftasında 20 Kasım Çarşamba günü Almanya'da karşı karşıya gelecek. Wolfsburg Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.
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