Galatasaray küme düşme hattına geriledi! Milli voleybolcu maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Bu sezon 9 maçta sadece 2 galibiyet çıkaran Galatasaray Daikin'de Kuzeyboru'ya kaybedilen karşılaşma sonrası tehlike çanları çalmaya başladı. Mücadele sonrası büyük üzüntü yaşayan İlkin Aydın ise gözyaşlarını tutamadı.
Galatasaray Daikin'de milli voleybolcu İlkin Aydın maçın sona ermesiyle birlikte büyük üzüntü yaşadı. Rakibine 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına gerileyen sarı-kırmızılılarda İlkin Aydın, gözyaşlarını tutamadı.
Galatasaray, Sultanlar Ligi'nde 13. sıraya geriledi. Kuzeyboru karşısında da kötü gidişatı durduramayan sarı-kırmızılıların 9 maçta 7 mağlubiyeti bulunuyor.
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