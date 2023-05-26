Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı

26.05.2023 20:10

Galatasaray, Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens'in sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in bir sezon daha takımda kalacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

OPSİYON KULLANILDI

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi.

25 MAÇ MADDESİ

Mertens'in mukavelesindeki 25 maça çıkması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı maddesi, şart karşılandığı için hayata geçti.

7 GOL 4 ASİST

Sarı-Kırmızılı forma ile bu sezon 31 resmi karşılaşmaya çıkan Dries Mertens, 7 gol atıp 4 asist üretti.

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Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı

Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika


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