Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı

Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in bir sezon daha takımda kalacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi.
Mertens'in mukavelesindeki 25 maça çıkması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı maddesi, şart karşılandığı için hayata geçti.
Sarı-Kırmızılı forma ile bu sezon 31 resmi karşılaşmaya çıkan Dries Mertens, 7 gol atıp 4 asist üretti.
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