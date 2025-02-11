Galatasaray Eren Elmalı'yı Transfer Etti

Galatasaray, Trabzonspor ve A Milli Futbol Takımı'nın sol beki Eren Elmalı'yı renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun lisansını çıkartırken, 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
2022-2023 sezonu başında Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, bordo-mavili ekipte 2,5 sene forma giydi.
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