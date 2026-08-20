Galatasaray Erzurumspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Galatasaray Erzurumspor ile Karşılaşıyor

Galatasaray Erzurumspor ile Karşılaşıyor
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Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor'a konuk olacak. Hedef galibiyet.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK ile ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray yarın saat 21.30'da deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılılar, evinde Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Mavi-beyazlılar ise konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0'lık skorla yenildi.

Galatasaray, Erzurum deplasmanından galip ayrılıp, Çorum FK beraberliğini telafi etmek istiyor.

5. randevu

Erzurumspor FK ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu maçlarda Aslan'ın 6 golüne, Erzurum ekibi 2 gol ile karşılık verdi.

İki takım arasında 27 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'da oynanan son maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

Yaklaşık 6 yıl sonra Erzurum deplasmanında

Ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, iç sahadaki ilk maçında Galatasaray ile mücadele edecek. İki takım Erzurum'da son olarak 2020-2021 sezonunda 24 Ekim 2020 tarihinde oynadı. Söz konusu müsabakadan sarı-kırmızılılar, 2-1 galip ayrıldı.

İlk maçta goller Osimhen'den

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sezonun ilk maçında takımı adına rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Osimhen, Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Dia Saba ile birlikte bu alanda ilk sırada bulunuyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde yeni transfer Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi maçına çıkacak. Ugochukwu, ilk hafta oynanan Çorum FK karşılaşmasında 21 kişilik maç kadrosunda yer almıştı.

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Erzurumspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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