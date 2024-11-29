Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.