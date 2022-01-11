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Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi - Son Dakika

Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi

11.01.2022 21:23
Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Fatih Terim'in ekibinde yer alan Albert Riera, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldi. İspanyol hocanın ani gelişi herkesi şaşırttı.

Galatasaray formasıyla pek çok başarı gören ve antrenörlük stajını Fatih Terim'in yanıda yapan İspanyol hoca Albert Riera, İstanbul'a geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, Riera ile görüşme gerçekleştirecek.

Kimse tahmin edemedi! Galatasaray, Fatih Terim'in öğrencisi apar topar İstanbul'a getirdi

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İspanyol hoca Torrent'in vatandaşı olan ve ülkeyi bilen Riera'nın risksiz bir hamle olduğu düşünülüyor. Anlaşma sağlanırsa Torrent'in yardımcısı Riera olacak.

Kimse tahmin edemedi! Galatasaray, Fatih Terim'in öğrencisi apar topar İstanbul'a getirdi
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Albert Riera, Fatih Terim, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi - Son Dakika
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