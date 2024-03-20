Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yazgan, ayrıca tazminat davalarının takibini yapacaklarını ve Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na başvuruda bulunduklarını belirtti. Yazgan, Ali Koç'un Galatasaray hakkındaki açıklamalarını eleştirerek, onun Galatasaray camiası hakkında konuşmadan önce düşünmesi gerektiğini ifade etti.

20.03.2024 18:59  Güncelleme: 19:00
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Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundukları söyledi.

Galatasaray Divan Kurulu Mart ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda konuşan Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı Hüsnü Seçkin Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un 'Galatasaray bu ülkenin beka problemidir' açıklamalarını eleştirdi ve sarı-kırmızılı yönetimin de bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini ifade etti.

Hüsnü Seçkin Koç'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Bahsi geçen şahıs (Ali Koç) hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tazminat davalarının takibini de yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kuruluna gerekli başvuruları yaptık. Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür ondan sonra laf eder" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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