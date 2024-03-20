Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundukları söyledi.
Galatasaray Divan Kurulu Mart ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda konuşan Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı Hüsnü Seçkin Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un 'Galatasaray bu ülkenin beka problemidir' açıklamalarını eleştirdi ve sarı-kırmızılı yönetimin de bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini ifade etti.
Hüsnü Seçkin Koç'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Bahsi geçen şahıs (Ali Koç) hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tazminat davalarının takibini de yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kuruluna gerekli başvuruları yaptık. Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür ondan sonra laf eder" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 gün izin yapan Sivasspor, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 5 zanlı tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada geçerek başarılı bir performans sergiledi. Türkoğlu, daha önce Manş Kanalı ve Kuzey Kanalı'nı da geçmişti. Yüzücü, Cook Boğazı geçişinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Trabzonspor Kulübünde, Fenerbahçe ile yapılan maçlarda yaşanan olaylara yönelik geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenirken kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar...
Galatasaray'ın 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynanacak özel maçlar için A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakcı, İstanbul'da devam eden milli takım kampına katılacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarda tutuklanan taraftar sayısı 5'e yükseldi. Olaylarda gözaltına alınan 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftarlar arasından 13 kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar arasında Engin Taşkın, Hasan Çetinkaya, Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut bulunuyor.
Fitness eğitmeni Richard Simmons, sağ gözünün altında fark ettiği çıkıntı nedeniyle doktora başvurduğunu ve cilt kanseri teşhisi aldığını açıkladı. Simmons, doktorun tüm kanseri çıkaramadığını ve başka bir tedavi turuna gitmesi gerektiğini belirtti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasına isyan etti. Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutuklama oldu. Bu çocuklar Trabzonspor için sahaya gidiyor. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler.
Sizin düşünceleriniz neler ?