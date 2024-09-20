Galatasaray Fenerbahçe Derbisi İçin Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Mauro Icardi, antrenmanın tamamında takımla çalışırken, tedavisi devam eden Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. - İSTANBUL
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