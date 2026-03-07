Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı - Son Dakika
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı

07.03.2026 23:15
Beşiktaş'ı ligin 25. haftasında 1-0 yenen Galatasaray, zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaşacağı müsabakada farkı yeniden 4'e indirmeye çalışacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi.

ZİRVEDE FARK 7'YE ÇIKARDI

Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 19. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, puanını 61'e çıkardı. Haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren "Cimbom" maç fazlasıyla puan farkını 7'ye yükseltti.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SAMSUNSPOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kadıköy'de Samsunspor'u konuk edecek. Tedesco'nun öğrencileri, bu zorlu mücadeleyi kazanması durumunda farkı yeniden 4'e indirecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arat Ali Arat:
    Samsun çakarrrrr 14 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
