Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi.
Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 19. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, puanını 61'e çıkardı. Haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren "Cimbom" maç fazlasıyla puan farkını 7'ye yükseltti.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kadıköy'de Samsunspor'u konuk edecek. Tedesco'nun öğrencileri, bu zorlu mücadeleyi kazanması durumunda farkı yeniden 4'e indirecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)