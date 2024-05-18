Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Öncesinde Teknik Direktörlerin Derbi Karnesi - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Öncesinde Teknik Direktörlerin Derbi Karnesi

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Öncesinde Teknik Direktörlerin Derbi Karnesi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde iki takımın teknik direktörlerinin ezeli rekabette başarılı derbi karnesi dikkati çekiyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın başında 4 Fenerbahçe derbisine çıkan Buruk, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise Galatasaray'a karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

18.05.2024 11:13
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray- Fenerbahçe maçı öncesinde iki takımın teknik direktörlerinin ezeli rekabette başarılı derbi karnesi dikkati çekiyor.

Şampiyonluk yarışındaki kritik derbi, yarın RAMS Park'ta yapılacak. Önemli müsabaka öncesinde iki takımın teknik direktörleri İsmail Kartal ile Okan Buruk'un derbi karneleri mercek altına alındı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 4 Fenerbahçe derbisine çıktı.

Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, Fenerbahçe derbilerinde 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı.

Bu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maç ise 0-0 berabere biterken, TFF Süper Kupa mücadelesinde sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesiyle Buruk yönetimindeki Galatasaray, müsabakayı hükmen 3-0 kazandı.

Diğer takımların başındaki Okan Buruk

Okan Buruk, Galatasaray haricinde kariyerinde Fenerbahçe'ye 12 kez rakip oldu.

Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile 11'i Süper Lig, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası olmak üzere 12 kez karşılaştı.

Okan Buruk'un takımları, lig müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

50 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'un başında Fenerbahçe ile yapılan final maçını kazanma başarısı gösterdi.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a 5 kez rakip oldu.

Sarı-lacivertli ekipte 3. dönemini geçiren Kartal, sarı-kırmızılılarla 4'ü Süper Lig, 1'i ise TFF Süper Kupa olmak üzere 5 maça çıktı. Kartal'ın öğrencileri, ligde 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçı 2-1 kaybeden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ikinci devre iç sahada rakibini 1-0 mağlup etti. Kartal'ın öğrencileri, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Kadıköy'de yapılan derbiyi 2-0 kazanırken, bu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'ndaki maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014'teki TFF Süper Kupa'da da penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurdu.

Diğer takımların başındaki İsmail Kartal

İsmail Kartal, Fenerbahçe haricinde kariyerinde Galatasaray ile 6 kez karşılaştı.

Kartal; Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başında Galatasaray ile 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 1 galibiyet, 3 yenilgi gören Kartal, kupada ise birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Öncesinde Teknik Direktörlerin Derbi Karnesi - Son Dakika

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