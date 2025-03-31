Galatasaray, Fenerbahçe Maçına Favori - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe Maçına Favori

İbrahim Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye karşı favori olduklarını belirtti.

31.03.2025 19:16
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Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe ile yapacakları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında favori olduklarını savundu.

Sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, Fenerbahçe maçına sıkı hazırlandıklarını belirterek, "Oyuncularımız son derece hırslı. Maçın önemini biliyorlar. Bu sezon her 2 kupayı almak için terimizi son saniyeye kadar akıtacağız. Çarşamba günkü derbiden alnımızın akıyla çıkacağız. Maçın favorisi de Galatasaray'dır. Taraftarımızın desteğiyle bu turu geçip kupayı kazanan taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.

Derbiye hakem Cihan Aydın'ın atanmasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan İbrahim Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ay önce RAMS Park'ta oynadığımız derbinin benzer şartlarını çarşamba günü de bekliyorduk. Hem hakem atamalarıyla hem de alınan güvenlik önlemleriyle 2 maçın eşit zorlukta olduğunu düşünüyoruz. Benzer tedbirlerin ve atamaların yapılacağını ümit ediyorduk. Bir Türk hakemimiz açıklandı. Galatasaray olarak Türk, yabancı hakem ayrımı yapmadığımızı, iyi hakem istediğimizi her fırsatta söyledik. Aynı noktadayız. Atanan hakemle ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı. Acun Ilıcalı tarafından bir kız çocuğu üzerinden Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı. Böyle bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Sonunda bu atama yapıldı. Burada bizim için en önemli konu, hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları bugün çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrıları yapmayanlar, o gün kıyameti koparmayanlar ve çığlıkları atmayanlar aslında bugün nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuklarını çok net kamuoyuna gösterdiler. O gün Galatasaray'ın iç saha avantajı vardı. Yapmak istedikleri tek şey, iç saha avantajını baskıyla ortadan kaldırmaya yönelikti. Bugün aynı atmosferin orada yaratılmaması için en ufak bir çağrıları olmadı. Ben duymadım."

"Cihan Aydın, bu baskıları kaldırabilecek mi?"

Bu sezon hakem Cihan Aydın'ın görev aldığı 3 maçın 2'sinde puan kaybettiklerini vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

" Hatay'da ve Kasımpaşa ile berabere kaldığımız, en çok puan kaybettiğimiz bir hakem. Bunlar tesadüf mü? Seçilirken bunlar etken oldu mu? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hakemin sahadaki performansını doğru yansıtabilmesi için baskının ve söylemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cihan Aydın genç bir hakemimiz. Bu baskıları kaldırabilecek mi? Soru işareti var. Aynı hakemin geçtiğimiz günlerde FIFA kokartı askıya alındı. Beşiktaş derbisine ve bu maça maalesef FIFA kokartı olmayan hakemler atandı. Umarım Cihan Aydın herkesi mahcup edecek bir hakem performansı sergiler. Herkese tarafsız ve adil bir maç izletir ve iyi olan kazanır. İyi olduğumuza ve maçı kazanacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Yeter ki bizi saha dışı olaylarla engellemeye çalışmasınlar. Neden o maça yabancı hakem atandı, neden dünyanın en iyi hakemlerinden birinin o maça getirileceği yönünde açıklama yapıldı da bugün yapılmıyor. Demek ki Galatasaray-Fenerbahçe maçları RAMS Park'ta başka, Kadıköy'de oynadığımızda sıradan bir maç haline geliyor diye düşünüyoruz. Umarım orada iyi bir VAR hakemi de atanır, maç kazasız ve belasız sona erer."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe Maçına Favori - Son Dakika

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