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Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! - Son Dakika

Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!

15.11.2021 16:31

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranlarında büyük sürprizler yaşandı. Derbinin favorisi İddaa'ya göre Aslan. Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali düşük bulundu.

İddia risk yönetimi, ev sahibi Galatasaray'ın kazanma oranını 1.92, beraberlik oranını 3.00, Fenerbahçe galibiyetine ise 2.80 oran verdi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! İşte dev derbinin favorisi

ÜST İHTİMALİ FAZLA

İddaa, 2,5 gol altı için 1.78, 2.5 gol üstü için de 1.64 oran açtı. Derbinin üst bitme ihtimali daha fazla görüldü. Karşılıklı gol var 1.54, gol yok oranı ise 1.90 olarak belirlendi.

KARŞILIKLI GOL OLUR 'BANKO' GÖRÜLDÜ

Skor bahislerinde 1-1'in oranı 5.20 olarak belirlendi. Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetine 7.20, Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetine 9.90 oran açıldı. İddaa, bu karşılaşmada karşılıklı gollerin olacağı fikrinde.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! - Son Dakika Spor


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