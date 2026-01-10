Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
10.01.2026 20:58  Güncelleme: 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
Haber Videosu

Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası Domenico Tedesco'yu tebrik etti.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

GOLLER GUENDOUZI VE OOSTERWOLDE'DEN

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fransız orta saha Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.

MAÇ SONUNDA ÖZLENİLEN GÖRÜNTÜ

Karşılaşmaya maç sonunda yaşanan görüntü damga burdu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yanına giderek deneyimli hocaya sarıldı ve tebrik etti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK ALKIŞ

Kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu görüntüler futbol severler tarafından alkış topladı. Taraftarlar, dostça görüntü veren iki hocayı yaptığı hareketten dolayı tebrik etti.

Galatasaray, Süper Kupa, Okan Buruk, Fenerbahçe, Turkcell, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Sarı Kanaryam. Aşkın kırmızısı yoktur. Ya SARIdir ya LACİVERT. 58 41 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    Federasyon baskaninin elini sıkmayın 41 11 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    adamın kokatin pozitif ama dışarda hala.. 10 39 Yanıtla
  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    ezikler bu akşam biraz sevinin 7 24 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    seromaniye çıkmayan Galatasaray'ı kutluyorum... 7 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray’da ağırlayacak Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Trump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

22:06
Jhon Duran ve Musaba’dan beğeni rekorları kıran dans
Jhon Duran ve Musaba'dan beğeni rekorları kıran dans
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:33
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı İşte yanıtı
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
20:45
Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
20:36
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 22:19:19. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.