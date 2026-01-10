Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

GOLLER GUENDOUZI VE OOSTERWOLDE'DEN

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fransız orta saha Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.

MAÇ SONUNDA ÖZLENİLEN GÖRÜNTÜ

Karşılaşmaya maç sonunda yaşanan görüntü damga burdu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yanına giderek deneyimli hocaya sarıldı ve tebrik etti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK ALKIŞ

Kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu görüntüler futbol severler tarafından alkış topladı. Taraftarlar, dostça görüntü veren iki hocayı yaptığı hareketten dolayı tebrik etti.