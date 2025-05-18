Galatasaray, Fenerbahçe Tabutuyla Kutlama Yaptı

- Şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe tabutu taşındı

BURSA - Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray'ın taraftarları Bursa'da meydanları doldurarak Fenerbahçe tabutuyla şampiyonluk turu attı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan Cimbom, bu sonuçla 5. yıldızı takmaya hak kazandı. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bursa'da da taraftarlar maç sonrası meydanlara akın etti. Araçlarla korna çalarak şampiyonluk turu atan taraftarlar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Sarı-lacivert Fenerbahçe tabutu yapıp kutlamalarda şampiyonluk turu atan Galatasaraylılar, tabutun önünde dua edip sela okudu.