Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca, diğer kulüplerin de çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle sevkleri açıklandı.

03.12.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GALATASARAY, Fenerbahçe ve Beşiktaş 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 03.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi EMRAH TOK'un 30.11.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu SİNAN KALOĞLU'nun 01.12.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.12.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- İKAS EYÜPSPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET KARAOĞLU'nun 01.12.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 02.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:51 Adana’da lüks siteye silahlı saldırı Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı Adana'da lüks siteye silahlı saldırı! Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:51 Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
08:23 Kuzey Irak’ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
08:11 Şeyma Subaşı’nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 22:52:52. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.