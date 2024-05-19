Galatasaray, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu

Galatasaray, Fenerbahçe\'ye 1-0 mağlup oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Maç boyunca etkili olamayan Galatasaray, 71. dakikada yediği golle geri düştü ve maçı 1-0 kaybetti. Bu sonuçla Galatasaray 99 puanda kaldı ve şampiyonluğunu ilan edemedi. Maç öncesinde yaşanan gerginlikler ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçta bazı gecikmeler yaşandı. Galatasaray, bu mağlubiyetle Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı ve iç sahadaki 35 maçlık yenilmezlik serisini de kaybetti.

19.05.2024 21:31
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatından yararlanamadı.

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan derbiye iyi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, ilk 20 dakikada oyunun kontrolünü eline almakta zorlandı. Maçın 21. dakikasında sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle 1 kişi fazla mücadele eden Galatasaray, oyuna ağırlığını koydu. Topu kontrolünde tutmasına rağmen pozisyon üretemeyen sarı-kırmızılılar, rakibine gol izni vermeyince devre arasına 0-0 girildi.

İkinci yarıda da etkili olamayan Galatasaray, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaydettiği golle geri düştü. Kalan bölümde aradığı golü bulamayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray 99 puanda kaldı. Haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, sahasında şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı.

Derbi gergin başladı, gergin bitti

Karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik maç içinde de devam etti.

Müsabakanın 12. dakikasında kullanılan taç atışı sırasında Fenerbahçeli Alexander Djiku'nun müdahalesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira yerde kaldı.

Pozisyonda hakem Arda Kardeşler, Djiku'ya sarı kart gördü. Sonrasında yaşanan tartışmada iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı. Bu gerginliğin ardından Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'den ise Bright Osayi-Samuel sarı kartla cezalandırıldı.

Maç boyunca sık sık sahaya yabancı madde atılmasından dolayı duran toplar gecikmeli olarak kullanıldı. Derbinin bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Bu sırada hem tribün önünde hem de saha içinde geniş güvenlik önlemi alan polis güçleri, bir sorun yaşanmasına izin vermedi.

Ziyech, Konyaspor maçında yok

Galatasaray'da Hakim Ziyech, son hafta öncesi cezalı durumuna düştü.

Ligde Fenerbahçe maçına kadar forma giydiği 17 müsabakada 3 kez sarı kart gören Ziyech, derbi öncesinde sınırdaki 7 oyuncudan biri konumundaydı. Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Arda Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Faslı yıldız, cezalı duruma düştü.

Ziyech, ligin son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Barış Alper, sol açık başladı sağ bek bitirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sol açıkta görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz'ı maçın devamında sol bek ve sağ beke çekti.

Bu sezon Okan Buruk'un jokerlerinden olan ve birçok mevkide iyi performans sergileyen Barış Alper, derbinin 73. dakikasında Derrick Köhn'ün oyundan alınmasıyla sol beke geçti.

Barış Alper Yılmaz, 80. dakikada ise sağ beke geçerken orta sahaya giren Berkan Kutlu sol bekte, maça sağ bek başlayan Kaan Ayhan ise stoperde göreve devam etti.

Süper Lig'de 24 maç sonra yenildi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 24 maçın ardından mağlup oldu.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'ın serisi Fenerbahçe derbisiyle sona erdi.

Ligde 17 maçlık galibiyet serisi sonlandı

Süper Lig'de son 17 maçını kazanan Galatasaray'ın tarihi serisi de bitti.

Ligde son puan kaybını 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında (1-1) yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 17 maçı kazanarak lig rekorunu kırdı.

Şampiyonluk hedefiyle çıktığı derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın galibiyet serisi noktalandı.

Bu sezon sahasında ilk kez puan kaydetti

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda ilk kez puan kaybı yaşadı.

RAMS Park'ta oynadığı ilk 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe mağlubiyetiyle sahasındaki son maçta bu serisini sürdüremedi.

Derbi mağlubiyetiyle sarı-kırmızılı ekibin iç sahadaki 35 maçlık yenilmezlik serisi de bitmiş oldu. İç sahada son yenilgisini geçen sezonun ilk haftasında Giresunspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 35 müsabakada son 21'i üst üste olmak üzere 33 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, bu süreçte ilk kez taraftarı önündeki bir maçı gol atamadan tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

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