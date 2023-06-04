1 sezonda efsane oldu! Mauro Icardi tarihe geçti - Son Dakika
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1 sezonda efsane oldu! Mauro Icardi tarihe geçti

04.06.2023 21:41

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı Fenerbahçe derbisini 3-0'lık skorla mağlup etti. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla üst üste sekiz Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu oldu. Ayrıca, Fenerbahçe'ye hem iç sahada hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu da oldu. Arjantinli forvet, Trabzonspor'a 1, Beşiktaş'a ise 3 gol atarak derbilerin yıldızı oldu.

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı Fenerbahçe derbisini 3-0'lık skorla mağlup etti. Aslan'ın 2 golünü Zaniolo, diğer sayısını ise Icardi kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Aslan'ın sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, 2007-2008 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı üst üste sekiz Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Süper Lig'de toplamda 22 gole ulaştı.

Mauro Icardi tarihe geçti! Arjantinli yıldız 1 sezonda efsane oldu

ELMANDER'E SELAM

Johan Elmander'in ardından Galatasaray formasıyla bir sezon içerisinde Fenerbahçe'ye hem iç saha hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu Mauro Icardi oldu

DERBİLERİN YILDIZI

30 yaşındaki Arjantinli forvet, Trabzonspor'a 1, Beşiktaş'a ise 3 gol atan Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye de toplamda iki gol attı.

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Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı mağlup etti Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı mağlup etti

Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1 sezonda efsane oldu! Mauro Icardi tarihe geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 sezonda efsane oldu! Mauro Icardi tarihe geçti - Son Dakika
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