1 sezonda efsane oldu! Mauro Icardi tarihe geçti

Bakan Şimşek'in ilk sözlerinin arkasında bu mesaj mı var?

Çiçeği burnunda bakanın ilk sözleri vatandaşın en çok dert yandığı konuyla ilgili oldu

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı Fenerbahçe derbisini 3-0'lık skorla mağlup etti. Aslan'ın 2 golünü Zaniolo, diğer sayısını ise Icardi kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Aslan'ın sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, 2007-2008 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı üst üste sekiz Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Süper Lig'de toplamda 22 gole ulaştı.

ELMANDER'E SELAM

Johan Elmander'in ardından Galatasaray formasıyla bir sezon içerisinde Fenerbahçe'ye hem iç saha hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu Mauro Icardi oldu

DERBİLERİN YILDIZI

30 yaşındaki Arjantinli forvet, Trabzonspor'a 1, Beşiktaş'a ise 3 gol atan Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye de toplamda iki gol attı.